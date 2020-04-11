Sokağa çıkma yasağı öncesi kapalı semt pazarına akın ettiler - Son Dakika

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Sokağa çıkma yasağı öncesi kapalı semt pazarına akın ettiler
6 saat önce
İçişleri Bakanlığı'nın iki gün sokağa çıkma yasağının ilanı sonrası vatandaşlar temel ihtiyaçlarını karşılamak için açık olan market, akaryakıt istasyonları ve bakkallara akın etti.
İçişleri Bakanlığı'nın iki gün sokağa çıkma yasağının ilanı sonrası vatandaşlar temel ihtiyaçlarını karşılamak için açık olan market, akaryakıt istasyonları ve bakkallara akın etti. Sultangazi'de bulunan 50. Yıl Kapalı Semp Pazarı esnafı da fırsattan istifade tezgah kurdu.
Tezgahların kurulduğunu haber alan vatandaşlar pazar alanına akın etti. Pazardaki tezgahlardan sebze ve meyve alan vatandaşlar daha sonra alana gelen polis ve zabıta ekipleri tarafından uzaklaştırıldı. Ardından pazar esnafı, tezgahlarını toplayarak alandan ayrıldı.
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 01:48 Kaynak: DHA
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