Sokağa Çıkma Yasağı Öncesi Yapılan Denetimlerde 3.205 Kişiye Ceza Kesildi - Son Dakika
Son Dakika Teknoloji Sokağa Çıkma Yasağı Öncesi Yapılan Denetimlerde 3.205 Kişiye Ceza Kesildi - Son Dakika

Sokağa Çıkma Yasağı Öncesi Yapılan Denetimlerde 3.205 Kişiye Ceza Kesildi

31 dakika önce

İçişleri Bakanlığı, 4 günlük sokağa çıkma yasağı öncesinde Türkiye Güven Huzur uygulaması düzenledi.

Sokağa Çıkma Yasağı Öncesi Yapılan Denetimlerde 3.205 Kişiye Ceza Kesildi, System.String[]

İçişleri Bakanlığı, 4 günlük sokağa çıkma yasağı öncesinde Türkiye Güven Huzur uygulaması düzenledi. Uygulama kapsamında sosyal mesafe kuralını ihlal ettiği belirlenen 3 bin 205 kişiye idari/adli işlem uygulandı. Türkiye Güven Huzur uygulaması kapsamında, sosyal mesafe kuralını ihlal eden 3 bin 205 kişi haricinde, sokağa çıkma yasağına uymadığı tespit edilen, 20 yaşın altında 2 bin 424 kişiye ve 65 yaşın üzerinde 85 kişiye de idari/adli işlem uygulandı. 4 günlük yasak öncesi koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan önlemlere uymadığı tespit edilen toplam 6 bin 434 vatandaşa idari/adli işlem uygulanmış oldu.


Koronavirüs Önlemlerini İhlal Eden 326 İş Yerine Ceza Kesildi


Denetimler kapsamında sadece vatandaşlara değil kural ihlali gerçekleştirdiği tespit edilen iş yerlerine de idari/adli işlem uygulandı. Süresiz kapatılma kuralını ihlal ederek faaliyet gösterdiği tespit edilen 326 iş yerine de idari/adli işlem uygulandı. 4 günlük sokağa çıkma yasağı süresince de denetimlerin devam edeceği belirtilirken halk, koronavirüsüyle mücadele kapsamında alınan önlemlere uymaları gerektiği konusunda uyarıldı. Virüsle mücadelede sosyal mesafenin öneminin altı çizilirken, İçişleri Bakanlığı denetimlere ara vermeden devam edileceğini ve herhangi bir yasak ihlalinde gerekli idari/adli işlemlerin gerçekleştirileceğini ifade etti.

Türkiye, Huzur, Teknoloji, Son Dakika

Kaynak: Tamindir

Haber Yayın Tarihi: 23.04.2020 05:26 

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