Sokağa çıkma yasağı öncesi yoğunluk - Son Dakika

Sokağa çıkma yasağı öncesi yoğunluk
6 saat önce
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Fırın ve market önlerinde oluşan yoğunluk Malatya ve KahramanmaraşMalatya'da da alışveriş için vatandaşların dışarı çıkması nedeniyle ana arterlerde araç yoğunluğu yaşandı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Fırın ve market önlerinde oluşan yoğunluk Malatya ve Kahramanmaraş
Malatya'da da alışveriş için vatandaşların dışarı çıkması nedeniyle ana arterlerde araç yoğunluğu yaşandı.
İki günlük sokağa çıkma yasağının açıklanmasının ardından Kahramanmaraş'ta da vatandaşlar açık olan bakkal ve ekmek fırınlarına gitti.
Merkez Dulkadiroğlu ve Onikişubat ilçelerinde açık olan bakkal ve fırınların önünde vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, anonslarla yarın fırınların açık olacağını duyurarak, sosyal mesafe kuralına uyulmasını istedi.
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 12:05 Kaynak: AA
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