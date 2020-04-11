Sokağa çıkma yasağı öncesi yoğunluk - Son Dakika

-market ve manavlardaki yoğunluk

-araç kuyrukları

-genel görüntüler İçişleri Bakanlığı tarafından 30 Büyükşehir ve Zonguldak ilinde ilan edilen sokağa çıkma yasağı sonrası vatandaşlar Mardin'in Nusaybin ilçesinde alış veriş için market ve manavlara akın etti.