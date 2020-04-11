Sokağa çıkma yasağı öncesi yoğunluk - Son Dakika

Sokağa çıkma yasağı öncesi yoğunluk
6 saat önce
-market ve manavlardaki yoğunluk -araç kuyrukları -genel görüntüler İçişleri Bakanlığı tarafından 30 Büyükşehir ve Zonguldak ilinde ilan edilen sokağa çıkma yasağı sonrası vatandaşlar Mardin'in Nusaybin ilçesinde alış veriş için market ve manavlara akın etti.
-market ve manavlardaki yoğunluk
-araç kuyrukları
-genel görüntüler İçişleri Bakanlığı tarafından 30 Büyükşehir ve Zonguldak ilinde ilan edilen sokağa çıkma yasağı sonrası vatandaşlar Mardin'in Nusaybin ilçesinde alış veriş için market ve manavlara akın etti.
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 12:25 Kaynak: AA
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