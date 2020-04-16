Sokağa çıkma yasağı öncesinde vatandaşlar semt pazarına akın etti - Son Dakika
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Sokağa çıkma yasağı öncesinde vatandaşlar semt pazarına akın etti

6 saat önce

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağı öncesinde vatandaşlar, semt pazarına akın etti.

Sokağa çıkma yasağı öncesinde vatandaşlar semt pazarına akın etti, System.String[]

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağı öncesinde vatandaşlar, semt pazarına akın etti. Sosyal mesafe kuralını hiçe sayan vatandaşlar, dip dibe alışveriş yaptı.


Korona virüsle mücadele kapsamında 25 Mart saat 00.00 - 27 Mart saat 00.00 arasında uygulanacak sokağa çıkma yasağı öncesinde Kocaeli'de vatandaşlar, gıda ihtiyaçlarını karşılamak için semt pazarlarına akın etti. İzmit ilçesinde kurulan semt pazarını dolduran vatandaşlar, uyarılara rağmen sosyal mesafe kurallarını hiçe saydı. Semt pazarını dolduran vatandaşlar, tezgahtan elle seçe yasağına da uymadı. Yoğunluğun yaşandığı semt pazarında vatandalar, korona virüsten maske takarak korunmaya çalıştıklarını söyledi. Pazarcı esnafı ise vatandaşların tüm uyarılarına rağmen sebze ve meyveleri kendileri seçmeye çalıştığını belirtti.


"Sosyal mesafe denen bir şey yok"


Pazarcılık yapan Fatih Bayhan, vatandaşların alınan önlemlere dikkat etmediğini ifade ederek, "Pazarda insanlar kurallara dikkat etmiyor. Elinizle seçmeyin diyoruz, dinlemiyorlar. Poşete koyduğumuz sebzeleri beğenmiyor, istemiyor. Elle seçmenin önüne geçemiyoruz. Zaten sosyal mesafe denen bir şey yok. 1 buçuk metre deniliyor ama kimsenin arasında 10 santim yok. Cumartesi, Pazar sokağa çıkma yasağı olduğu için bugün insanlar pazara daha çok geldiler. Dün de yoğundu, bugün daha da yoğun. Herkes pazarda iç içe. Uyarıyoruz ama kimse dinlemiyor" dedi.


"İhtiyaçlarımızı almaya geldim"


Sokağa çıkma yasağı öncesinde ihtiyaçlarını almak için semt pazarına geldiğini ifade eden 60 yaşındaki Ayşe Öz, "İhtiyaçlarımızı almaya geldim. Evimiz kalabalık, mecbur bunları alıyoruz. Sütümüzü, sebzelerimizi, meyvelerimizi, ekmeğimizi aldık. Evden çıkmayacağız. Bu virüsü de yeneceğiz" diye konuştu.


"Pazara erken geldik ama gene de kalabalık var"


Pazarda alışveriş yaparken insanlardan uzak durmaya çalışarak korunduğunu belirten Yusuf Halil isimli vatandaş ise, "Önlemlerimizi sizlerden, vatandaşlardan uzak durarak aldık. Maskemizi takıp çıktık. Alışverişimizi yapıp evimize gideceğiz. Evden çıkmayacağız. Sebzeleri, pazardan alınacak şeyleri aldık. Dikkat etmeye çalışıyoruz. Pazara erken geldik ama gene de kalabalık var" şeklinde konuştu. - KOCAELİ

Kocaeli, İzmit, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.04.2020 02:04 Kaynak: İHA

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