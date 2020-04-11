Sokağa çıkma yasağı öncesinde yoğunluk (2) - Son Dakika

Muğla'da yoğunluk yaşanan alışveriş noktaları ve kuyruklar

Bodrum'da yoğunluk oluşan satış yerleri

Trafikteki araç yoğunluğu

İçişleri Bakanlığınca, 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, bu gece saat 24.00'ten geçerli olmak üzere, il sınırları içinde sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından Antalya ve Muğla'da yoğunluk yaşandı.

Muğla

Kararın açıklanmasının ardından Muğla'nın Menteşe ilçe merkezinde araç yoğunluğu yaşandı.

Vatandaşlar ekmek almak için fırın ve marketlerin önlerinde kuyruk oluşturdu.

Yoğunluk nedeniyle ilçe merkezindeki bazı fırınlar da ekmek çıkarmak için çalışmaya başladı. Gelen vatandaşlara 23.30'da ekmek çıkacağı ve dağıtılacağı bilgisi verildi.

Marmaris, Fethiye ve Bodrum ilçelerinde de marketlerde ve fırınlarda yoğunluk yaşanıyor. Emniyet Müdürlüğü ekipleri, market ve fırın önlerinde sosyal mesafe uyarısında bulunuyor.