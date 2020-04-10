Sokağa çıkma yasağı öncesinde yoğunluk yaşandı (1) - Son Dakika

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Sokağa çıkma yasağı öncesinde yoğunluk yaşandı (1)
6 saat önce
İçişleri Bakanlığınca, 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içinde sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından Tekirdağ'da yoğunluk yaşandı.
İçişleri Bakanlığınca, 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içinde sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından Tekirdağ'da yoğunluk yaşandı.
Kararın ardından merkez Süleymanpaşa, Çorlu ve Çerekezköy ilçelerinde yoğunluk gözlendi.
Sokağa çıkan vatandaşlar fırın, manav ve bakkalarda alışveriş yaptı.
Bu sırada alışveriş yapılan yerlerde uzun kuyruklar oluştu.
İçişleri Bakanlığınca, bu geceden 12 Nisan saat 24.00'e kadar 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içinde sokağa çıkma yasağı getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 11:49 Kaynak: AA
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