Son Dakika › Güncel › Sokağa çıkma yasağı öncesinde yoğunluk yaşandı - Son Dakika
Sokağa çıkma yasağı öncesinde yoğunluk yaşandı
6 saat önce
Kocaeli'de vatandaşlar gıda satışı yapan dükkanlar ile akaryakıt istasyonlarına ait marketlerin önünde uzun kuyruklar oluşturdu.
Kocaeli'de vatandaşlar gıda satışı yapan dükkanlar ile akaryakıt istasyonlarına ait marketlerin önünde uzun kuyruklar oluşturdu.
Trafik yoğunluğunun oluştuğu kent merkezindeki caddelerde yoğunluk yaşanırken, bazı pazarcıların da ürünlerini yol kenarında sattığı gözlendi.
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 11:46 Kaynak: AA
Son Dakika Fırın kuyruğundaki vatandaşlar, koronavirüsü umursamadan tekme tokat birbirlerine girdi Fahrettin Altun'dan vatandaşlara uyarı: Paniğe kapılmayın Fırın ve marketlere akın eden vatandaşlar sosyal mesafe kuralını hiçe saydı Yasak sonrası Fırıncılar Federasyonu ekmek dağıtımının ayrıntılarını paylaştı: Ekmek vatandaşların kapılarına götürülecek