Sokağa çıkma yasağı öncesinde yoğunluk yaşandı - Son Dakika

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Sokağa çıkma yasağı öncesinde yoğunluk yaşandı
6 saat önce
İçişleri Bakanlığınca 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içinde hafta sonu sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından Samsun'da vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılamak için dışarı çıkması yoğunluğa neden oldu.
İçişleri Bakanlığınca 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içinde hafta sonu sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından Samsun'da vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılamak için dışarı çıkması yoğunluğa neden oldu.
Samsun'da da Canik, İlkadım ve Atakum'da vatandaşlar, market, büfe, fırın, benzin istasyonu gibi alışveriş yapılabilecek yerlerin önünde uzun kuyruklar oluşturdu.
Trafik yoğunluğunun da arttığı ilçelerde polis ekipleri, sosyal mesafe kuralına uymaları için vatandaşları uyardı.
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 12:38 Kaynak: AA
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