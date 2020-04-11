Sokağa çıkma yasağı öncesinde yoğunluk yaşandı - Son Dakika

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Sokağa çıkma yasağı öncesinde yoğunluk yaşandı
25 dakika önce
İçişleri Bakanlığınca, 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, bu gece saat 24.00'ten geçerli olmak üzere, il sınırları içinde sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından Antalya'da yoğunluk yaşandı.
İçişleri Bakanlığınca, 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, bu gece saat 24.00'ten geçerli olmak üzere, il sınırları içinde sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından Antalya'da yoğunluk yaşandı.
Konyaaltı ilçesinde bir fırın önünde de uzun kuyruk oluştu. Maske takan birçok vatandaşın, sosyal mesafeyi koruduğu görüldü. Fırında ekmek kalmadığını öğrenen vatandaşlardan bazıları, hamur satın aldı. Fırın önünde park eden sürücüler, trafik yoğunluğuna neden oldu.
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 12:44 Kaynak: AA
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