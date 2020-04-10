Sokağa çıkma yasağı öncesinde yoğunluk yaşandı (2) - Son Dakika

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Sokağa çıkma yasağı öncesinde yoğunluk yaşandı (2)
6 saat önce
İçişleri Bakanlığınca, 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içinde sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından Tekirdağ'da yoğunluk yaşandı.
İçişleri Bakanlığınca, 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içinde sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından Tekirdağ'da yoğunluk yaşandı. Kentteki fırın, market ve bakkalarda kuyruk oluştu.
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 11:55 Kaynak: AA
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