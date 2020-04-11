Sokağa çıkma yasağı öncesinde yoğunluk yaşandı (2) - Son Dakika

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Sokağa çıkma yasağı öncesinde yoğunluk yaşandı (2)
6 saat önce
Market ve fırınlarda yoğunluk görüntüsü Vata ANTALYA - İçişleri Bakanlığınca, 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, bu gece saat 24.00'ten geçerli olmak üzere, il sınırları içinde sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından Antalya'da yoğunluk yaşandı.
Market ve fırınlarda yoğunluk görüntüsü
Vata ANTALYA - İçişleri Bakanlığınca, 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, bu gece saat 24.00'ten geçerli olmak üzere, il sınırları içinde sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından Antalya'da yoğunluk yaşandı. Kent merkezi ve ilçelerde, fırın, manav, akaryakıt istasyonları ve bakkallarda yoğunluk oluştu. Polis ekipleri, fırınların etrafına güvenlik şeridi çekerek, önlem aldı. (2)
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 12:22 Kaynak: AA
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