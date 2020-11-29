Sokağa çıkma yasağı sona erdi (1) - Son Dakika

Sokağa çıkma yasağı sona erdi (1)
29.11.2020 10:34
İSTANBUL'da sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından, sokak ve meydanlarda hareketlilik başladı.
İSTANBUL'da sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından, sokak ve meydanlarda hareketlilik başladı. Taksim
Meydanı ve Bahçelievler Şirinevler
Meydanı'nda kısıtlamanın kalkmasıyla birlikte vatandaş yoğunluğu olduğu görüldü. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü havadan fotoğraflandı.
İçişleri Bakanlığının, Kovid-19 ile mücadele amacıyla valiliklere gönderdiği genelgeyle koronavirüs tedbirleri kapsamında dün saat 20.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması bugün 10.00'da sona erdi. Kısıtlamanın sona ermesinin ardından Taksim Meydanı ve Bahçelievler Şirinevler Meydanı'nda hareketlilik yaşanmaya başladı. Kısıtlamanın kalkmasıyla birlikte meydan ve sokaklarda vatandaş yoğunluğu olduğu görüldü.
- İstanbul
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