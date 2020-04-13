Sokağa çıkma yasağı sona erdi - Son Dakika

Sokağa çıkma yasağı sona erdi
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Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından uygulanan 48 saatlik sokağa çıkma yasağı sona erdi.
Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından uygulanan 48 saatlik sokağa çıkma yasağı sona erdi. Samsun'un ana arterlerinden biri olan Atatürk Bulvarı'nda yasağın sonra ermesiyle birlikte araç trafiğinde artış gözlendi.
Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 01:52 Kaynak: AA
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