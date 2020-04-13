Sokağa çıkma yasağı sona erdi - Son Dakika

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından uygulanan 48 saatlik sokağa çıkma yasağı sona erdi. Samsun'un ana arterlerinden biri olan Atatürk Bulvarı'nda yasağın sonra ermesiyle birlikte araç trafiğinde artış gözlendi.