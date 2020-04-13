Sokağa çıkma yasağı sona erdi - Son Dakika

Sokağa çıkma yasağı sona erdi
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Sokağa çıkma yasağının sona ermesinin ardından vatandaşların Adnan Menderes Bulvarı, İstasyon Meydanı ve Atatürk Kent Meydanı'nda dışarı çıkmasından görüntü AYDIN - Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından uygulanan 48 saatlik sokağa çıkma yasağı sona erdi.
Sokağa çıkma yasağının sona ermesinin ardından vatandaşların Adnan Menderes Bulvarı, İstasyon Meydanı ve Atatürk Kent Meydanı'nda dışarı çıkmasından görüntü AYDIN - Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından uygulanan 48 saatlik sokağa çıkma yasağı sona erdi. Aydın'da da yasağın kalkmasının ardından bazı vatandaşlar dışarı çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 02:25 Kaynak: AA
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