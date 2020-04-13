Sokağa çıkma yasağı sona erdi, cadde ve sokaklarda yoğunluk oluştu - Son Dakika

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Sokağa çıkma yasağı sona erdi, cadde ve sokaklarda yoğunluk oluştu
6 saat önce
İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın aldığı 2 günlük sokağa çıkma yasağı dün gece sona ermesinin ardından Adana'da ana cadde ve bulvarlarda araç ve yaya yoğunluğu oluştu.
İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın aldığı 2 günlük sokağa çıkma yasağı dün gece sona ermesinin ardından Adana'da ana cadde ve bulvarlarda araç ve yaya yoğunluğu oluştu.
Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Zonguldak
ve 30 büyükşehirde uygulanması kararlaştırılan 2 günlük sokağa çıkma yasağı, İçişleri Bakanlığı
'ndan açıklandığı üzere dün gece itibariyle son buldu. Yasağın ardından Adana'da ana cadde ve bulvarlarda zaman zaman araç trafiği oluştu. İşe giden vatandaşlar ise sokakları doldurdu.
Sokağa çıkma yasağından önce alınan tedbirlerin uygulanacağı ve bu kapsamda 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlar ile 20 yaş altındakilerin sokağa çıkma kısıtlaması devam edeceği kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 11:47 Kaynak: DHA
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