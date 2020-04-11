Son Dakika › Güncel › Sokağa çıkma yasağı sonrası İstanbul havadan görüntülendi - Son Dakika
Sokağa çıkma yasağı sonrası İstanbul havadan görüntülendi
6 saat önce
Korona virüsü tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı getirilen İstanbul havadan görüntülendi.
Korona virüsü tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı getirilen İstanbul havadan görüntülendi.
İçişleri Bakanlığı'nın 30 Büyükşehir ile Zonguldak İllinde alınan sokağa çıkma yasağı ilk gününde şehirler sessizliğe büründü. Korona virüsü tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı alınan İstanbul'da sokaklar ve caddeler boş kaldı. İstanbul trafiğinin en yoğun olduğu yerlerden biri olan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü havadan görüntülendi. havadan çekilen görüntülenen FSM Köprüsü'nden çok az aracın geçmesi dikkat çekti. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 07:39 Kaynak: İHA
Son Dakika Sokağa çıkma yasağını duyan yaşlı adam, bir çuval unu kucaklayıp evine götürdü Bilecik, sosyal medyada gündem oldu Yetkililer, 1.5 liralık ekmeği 5 liraya satan fırsatçıyı affetmedi Motosikletli fırıncı, kapı kapı dolaşıp vatandaşa ekmek dağıtıyor