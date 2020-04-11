Sokağa çıkma yasağı sonrası İstanbul havadan görüntülendi - Son Dakika

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Sokağa çıkma yasağı sonrası İstanbul havadan görüntülendi
47 dakika önce
Sokağa çıkma yasağı sonrası İstanbul havadan görüntülendi -Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçen araç sayısı yok denecek kadar az Korona virüsü tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı getirilen İstanbul havadan görüntülendi.
Sokağa çıkma yasağı sonrası İstanbul havadan görüntülendi
- Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçen araç sayısı yok denecek kadar az
İSTANBUL - Korona virüsü tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı getirilen İstanbul havadan görüntülendi.
İçişleri Bakanlığı'nın 30 Büyükşehir ile Zonguldak İllinde alınan sokağa çıkma yasağı ilk gününde şehirler sessizliğe büründü. Korona virüsü tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı alınan İstanbul'da sokaklar ve caddeler boş kaldı. İstanbul trafiğinin en yoğun olduğu yerlerden biri olan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü havadan görüntülendi. havadan çekilen görüntülenen FSM Köprüsü'nden çok az aracın geçmesi dikkat çekti.
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 07:54 Kaynak: İHA
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