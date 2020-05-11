SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SONRASI İSTANBUL MEYVE SEBZE HALİ'NDE HAREKETLİLİK - Son Dakika

2 günlük sokağa çıkma yasağının ardından İstanbul Yaş Meyve ve Sebze Hali'nde bu sabah hareketlilik yaşandı.Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından Bayrampaşa'da bulunan İstanbul Yaş Meyve ve Sebze Hali'nde sabah saatlerinde hareketlilik yaşandı. Hale alışverişe gelen pazarcı, manav ve market sahiplerinin yoğunluk oluşturduğu, hal önünde ve içerisinde araç hareketliliği olduğu görüldü.
Görüntü dökümü:---------------------Giriş çıkışlardan görüntü-Araçlardan görüntü-Hal içinde sebze meyve taşıyanlardan görüntü-Halin genel görüntüsü