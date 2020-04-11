Sokağa çıkma yasağı sonrası polis ekipleri ana kontrol noktaları oluşturdu - Son Dakika

Sokağa çıkma yasağı sonrası polis ekipleri ana kontrol noktaları oluşturdu

BURSA - Sokağa çıkma yasanın geçerli olduğu Bursa'da polis ekipleri ana yollarda kontrol noktaları oluşturdu. Tek tek araçlar durulurken, vatandaşların kimlikleri ve görev kartları kontrol edildi.

Bursa'da sokağa çıkma yasağının duyulmasının ardından yaşanan yoğunluk gece yarısından itibaren yerini sessizliğe bıraktı. Sessizliğin hakim olduğu Bursa sokakları ve caddelerinde polis ekipleri kontrol noktaları oluşturdu. Tek tek durdurulan araçlardaki vatandaşların kimlik ve görev kartları kontrol edildi. Yoğunlukla sağlık çalışanı ve görevli personelin sokakta olduğu, şu ana kadar yasağa uymayanın kontrollere takılmadığı öğrenildi.