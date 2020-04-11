Sokağa çıkma yasağı sonrası Yenikapı Sahil Yolu boş kaldı - Son Dakika

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Sokağa çıkma yasağı sonrası Yenikapı Sahil Yolu boş kaldı
6 saat önce
Sokağa çıkma yasağı sonrası Yenikapı Sahil Yolu boş kaldı İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelge kapsamında ilan edilen 2 günlük sokağa çıkma yasağı sonrası boş kalan Yenikapı Sahili havadan görüntülendi.
Sokağa çıkma yasağı sonrası Yenikapı Sahil Yolu boş kaldı
İSTANBUL - İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelge kapsamında ilan edilen 2 günlük sokağa çıkma yasağı sonrası boş kalan Yenikapı Sahili havadan görüntülendi.
İçişleri Bakanlığı'nın dün akşam yayınladığı genelge kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta saat 00.00 itibariyle 2 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Sokağa çıkma yasağı kapsamında İstanbul'da yollar boş kaldı. Vatandaşların çoğunlukla spor yaptıkları Yenikapı Sahili'nin boş hali ise havadan görüntülendi.
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 09:46 Kaynak: İHA
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