Sokağa çıkma yasağı sonrasında halk fırın ve marketlere akın etti - Son Dakika

Sokağa çıkma yasağı sonrasında halk fırın ve marketlere akın etti

Kocaeli'de ekmek fırınları önünde uzun kuyruklar oluştu

KOCAELİ - Kocaeli'nin de aralarında olduğu 30 büyükşehirde hafta sonu sokağa çıkma yasağının ilan edilmesi sonrasında vatandaşlar fırın ve marketlere akın etti.

İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında Kocaeli'nin aralarında olduğu 30 büyükşehirde bu geceden itibaren 12 Nisan gecesine kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Karanın açıklanmasının ardından Kocaeli'de vatandaşlar fırın ve marketlere akın etti. Sokağa çıkma yasağının açıklanması sonrasında gıda maddelerine ulaşmada sorun yaşayacağını düşünen vatandaşlar, fırın ve marketlere koşarak alışveriş yapmaya başladı.

Alış veriş yapmak isteyen vatandaşların oluşturduğu yoğunluk nedeniyle bazı fırın ve marketlerin önünde kuyruklar oluştu.