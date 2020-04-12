Sokağa çıkma yasağı uygulanan şehirlerde hava araçlarıyla denetim yapıldı - Son Dakika
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Sokağa çıkma yasağı uygulanan şehirlerde hava araçlarıyla denetim yapıldı

6 saat önce

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında özellikle sokağa çıkma yasağı uygulanan büyükşehirlerde hava araçlarıyla devriye uçuşlarının yapıldığını bildirdi.

Sokağa çıkma yasağı uygulanan şehirlerde hava araçlarıyla denetim yapıldı, System.String[]

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında özellikle sokağa çıkma yasağı uygulanan büyükşehirlerde hava araçlarıyla devriye uçuşlarının yapıldığını bildirdi.

EGM'den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünün Kovid-19 ile mücadeleye yönelik alınan tedbirler kapsamında 7 bölgede, özellikle sokağa çıkma yasağı kararı uygulanan büyükşehirlerimizde, Havacılık Daire Başkanlığına bağlı helikopter, uçak, İHA ve dronlarla devriye uçuşları yapıldı."

Emniyet Genel Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.04.2020 05:40 Kaynak: AA

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