Sokağa çıkma yasağı uygulanan şehirlerde hava araçlarıyla denetim yapıldı - Son Dakika

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Sokağa çıkma yasağı uygulanan şehirlerde hava araçlarıyla denetim yapıldı
6 saat önce
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında özellikle sokağa çıkma yasağı uygulanan büyükşehirlerde hava araçlarıyla devriye uçuşlarının yapıldığını bildirdi.
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında özellikle sokağa çıkma yasağı uygulanan büyükşehirlerde hava araçlarıyla devriye uçuşlarının yapıldığını bildirdi.
EGM'den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünün Kovid-19 ile mücadeleye yönelik alınan tedbirler kapsamında 7 bölgede, özellikle sokağa çıkma yasağı kararı uygulanan büyükşehirlerimizde, Havacılık Daire Başkanlığına bağlı helikopter, uçak, İHA ve dronlarla devriye uçuşları yapıldı."
Haber Yayın Tarihi: 12.04.2020 05:40 Kaynak: AA
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