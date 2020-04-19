Sokağa çıkma yasağına aldırmayıp kavga edenlere para cezası kesildi - Son Dakika

İZMİR'in Buca ilçesinde sokağa çıkma yasağına rağmen sokakta kavga eden 10 şüpheliye toplam 31 bin 500 lira para cezası uyguladı.

Olay bugün öğle saatlerinde Gediz mahallesinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen sebeple çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve iki kişi silahla hafif yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık görevlileri ile polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, 2'si hastaneye kaldırılan toplam 10 şüpheliye 3 bin 150'şer lira para cezası kesildi.