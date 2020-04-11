Sokağa çıkma yasağına dronlu denetim - Son Dakika

Sokağa çıkma yasağına dronlu denetim
6 saat önce
Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri devam ediyor.
Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri devam ediyor.
İçişleri Bakanlığının 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içinde 2 gün sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından güvenlik güçleri Malatya İl Emniye Müdürlüğü ekipleri kentte dronlu denetim gerçekleştirdi
İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler ise kırsal mahallere sokak hayvanları için yiyecek bıraktı.
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 05:33 Kaynak: AA
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