Sokağa çıkma yasağına rağmen define arayan 4 kişiye suçüstü - Son Dakika

ANTALYA Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı operasyonda, sokağa çıkma yasağına rağmen sit alanında kaçak kazı yapmak isteyen 4 kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Demre'ye bağlı Yavu Mahallesi Eseler mevkisinde, birinci derece sit alanı olan bölgede kaçak kazı yapılacağı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, bölgeye operasyon düzenledi. Operasyonda, sit alanında kaçak kazı yapmaya hazırlanan K.Y., T.S., A.T. ve A.Y., kazı aletleriyle yakalandı. 4 kişiye, 'sokağa çıkma yasağını ihlal etmek' suçundan 3 bin 150'şer liradan toplam 12 bin 600 liralık para cezası uygulandı. Kazı aletlerine de el koyuldu.