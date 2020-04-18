Sokağa çıkma yasağına rağmen kan bağışı çalışmaları sürüyor - Son Dakika

SAMSUN'da 2 günlük sokağa çıkma yasağına rağmen, Türk Kızılayı kan bağışı çalışmalarına devam ediyor. Türk Kızılayı tarafından telefonlarına mesaj gelen vatandaşlar polise bilgi verip kan bağışı noktasına geliyor. İmkanı olmayan bağışçıları ise Türk Kızılayı görevlileri evlerinden araçlarla alıp bu noktalara getirerek kan bağışında bulunmalarını sağlıyor.

Türk Kızılayı'nın kan ihtiyacının karşılanması için yürüttüğü gönüllü kan bağışı çalışmaları sürüyor. Sokağa çıkma yasağının uygulandığı illerden Samsun'da Türk Kızılayı tarafından daha önce bağış yapan vatandaşların cep telefonlarına yeniden bağış yapmaları için çağrı mesajları gönderildi. Bu mesajı gören vatandaşlar kan bağışında bulunmak üzere Türk Kızılayı'nın kan alım noktalarına başvurdu. Vatandaşlar polise bilgi verip kan bağışında bulunmak için dışarı çıktı. İmkanı olmayan bağışçıları ise Türk Kızılayı görevlileri tarafından evlerinden araçlarla alıp bu noktalara getirerek kan bağışında bulundu.

'KAN STOKLARI AZALDI'

Atakum İlçesi Türk-iş Kavşağı'nda kan alma otobüsünde vatandaşlar bağışta bulundu. Çalışma ile ilgili bilgi veren Türk Kızılay'ı Atakum Şube Başkanı Asıl Kurtoğlu, "Bugün dışarı çıkma yasağı var ama kan ihtiyacı durmuyor. Özellikle kana ihtiyaç duyan hastalarımız var. Bir de Kızılay'ın kan stokları aşırı derecede azaldı. O stokların yerine yeniden kan tedariki için İçişleri Bakanlığımızın izni ile bugün sokağa çıkma yasağı var ama biz kan bağışı çalışmalarına devam ediyoruz. Biz dün bağışçılarımızı mesaj göndererek kan bağışına davet ettik. Bağışçılarımız sabahtan bu yana buraya gelip kan bağışı yapıyorlar. Mesaj gelen bağışçılarımız kendileri de gelebiliyorlar, ya da bize söyleyip biz de onları evlerinden alıp, getirip, kan bağışında bulunmalarını sağlıyoruz. İhtiyacı yeter ki giderelim bu şekilde. İnsanımız duyarlı ama biraz daha duyarlı olmalılar. Kan her gün ihtiyaç. Kan bir gün olur herkese lazım olabilir. Siz kan bağışında bulunun ki yarın da bir başkası sizin için kan bağışında bulunsun" dedi.

'MESAJ GELDİ'

Kan bağışında bulunan Mustafa Kul (58) ise "Genellikle kan bağışında bulunuyorum. Bu son olaylardan dolayı kan ihtiyacı arttığı için ben de daha duyarlı oldum. Dün telefonuma Türk Kızılay'ından mesaj geldi. Ben de evimden emniyeti arayıp izin aldım ve kan vermek için geldim. Vatandaşlarımızın kan bağışı noktasında bu dönemde daha hassas olmaları gerekiyor" diye konuştu.

'VATANDAŞLIK GÖREVİ'

Türk Kızılayı bağış çağrısı üzerine kan bağışında bulunmaya karar verdiğini söyleyen Fatih Ak da (29), "İnsanlar virüsten dolayı biraz korkuyorlar, ama gelip kan bağışında bulunmaları gerekiyor. Gayet steril bir ortamda kan veriyoruz. Bu bir vatandaşlık görevi" şeklinde konuştu.

'155'İ ARAYIP KAN BAĞIŞI YAPMAK İSTEDİĞİMİ SÖYLEDİM'

20'nci kan bağışını yapan Muammer Öztürk (40) ise, "Telefonuma 3-4 gündür Türk Kızılayı'ndan mesaj geliyordu. Ben de 155'i arayıp kan bağışında bulunmak için izin aldım. Evimden bağış yapmak için geldim. Kan sürekli bir ihtiyaç. Herkesi kan bağışında bulunmaya davet ediyorum" dedi.