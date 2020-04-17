Sokağa çıkma yasağına saatler kala Ulus Hali'nde denetim - Son Dakika

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ulus Hali'nde Korona virüs tedbirlerine ilişkin denetim yaptı.



17 Nisan tarihinde saat 00.00 itibarıyla başlayacak olan iki günlük sokağa çıkma yasağı öncesinde Ankara'nın Altındağ ilçesinde bulunan Ulus Hali'nde yoğunluk yaşandı. Bunun üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri İçişleri Bakanlığının korona virüs tedbirlerine ilişkin yayımladığı genelgeler çerçevesinde sosyal mesafeyi korumak amacıyla Ulus Hali'nde kontrollü giriş-çıkış uygulaması başlattı ve denetim yaptı. Halin dört farklı girişini kontrol altına alan polis ekipleri, hale girmek isteyen vatandaşların ateşini ölçtü ve vatandaşlara dezenfektan ile maske verdi. Sosyal mesafe tedbirleri gereğince vatandaşların aralarında uygun mesafe bırakılacak şekilde hale girişine izin verildi. Polisri, Ulus Hali içinde ve çevresinde de esnaf ve vatandaşların korona virüs tedbirlerine uyup uymadığına ilişkin denetim yaparak, insanları korona virüse karşı uyardı.



"Böyle tedbirler alınması güzel"



Ateşi kontrol edildikten sonra Ulus Hali'ne giren vatandaşlardan Yasin Genç, "Gayet mantıklı bir şey oldu hem esnaflarımız hem de halkımız için. Bir kişi o kadar insana bulaştırırken böyle tedbirler alınması güzel bir şey, gurur verici bir şey" dedi.



Ulus Hali esnaflarından Cemal Zeyrek ise, "Herkes dikkatli. Biz de dikkat ediyoruz, insanlar da ediyor. İnşallah geçip gidecek" diye konuştu. - ANKARA