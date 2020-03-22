Sokağa çıkma yasağına uyan evinde oturdu, uymayan da alışveriş yaptı - Son Dakika
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Sokağa çıkma yasağına uyan evinde oturdu, uymayan da alışveriş yaptı

6 saat önce

Korona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağına rağmen Kırıkkale'deki 65 yaş üstü insanlardan kimisi pazara çıkıp alışveriş yaptı, kimisi de kurallara uyup evinden dışarı çıkmadı.

Sokağa çıkma yasağına uyan evinde oturdu, uymayan da alışveriş yaptı, System.String[]

Korona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağına rağmen Kırıkkale'deki 65 yaş üstü insanlardan kimisi pazara çıkıp alışveriş yaptı, kimisi de kurallara uyup evinden dışarı çıkmadı.


İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü yaşlıların dışarı çıkma yasağı ülke genelinde uygulanmaya başlandı. Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Kovid-19) salgınına karşı 65 yaş üzeri vatandaşlar için uygulamaya geçen sokağa çıkma yasağına bazı yaşlılar riayet etmiyor. Kırıkkale'de sokağa çıkma yasağına uyan bazı yaşlılardan kimisi evlerinin balkonlarında gazete okuyarak kimisi de pencerelerinden dışarı bakarak vakit geçiriyor. Bir yaşlı kişi de salgın hastalıktan dolayı gözyaşlarını tutamadı. Polis ve zabıta ekipleri de sokağa çıkan yaşlı insanları uyararak evlerinde kalmalarını istedi.


"Devlet de bizim için uğraşıyor"


Evinin balkonunda oturarak vakit geçiren Hayati Karaman (77), "Devlet de bizim için uğraşıyor. Biz yaşlıları düşündüğü için devlete teşekkür ederim. Sorunlarımız olduğu müddetçe kaidelere uymak mecburiyetindeyiz. Şu anda evde oturuyoruz. TV izliyoruz, gazete okuyoruz. Ben halk olarak kaidelere uymayı tavsiye ederim. Devlet bizim sağlığımızı düşünüyor. Biz de millet olarak da bu kanunlara uymaya özen göstermek mecburiyetindeyiz" dedi.


"Herkes bizim için çabalıyor"


Yaşlı insanların evlerinden dışarı çıkmamaları gerektiğini ifade eden Hatice Saçak (70) ise, "Cumhurbaşkanı ne diyorsa dinlesinler. Bizim için çabalıyor zaten. Herkes bizim için çabalıyor. Çıkmayacaksın dışarıya oturacaksın evinde" şeklinde konuştu. - KIRIKKALE

Çin Halk Cumhuriyeti, Kırıkkale, Wuhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 02:30 Kaynak: İHA

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