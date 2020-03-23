Sokağa çıkma yasağına uymadı, canından oldu - Son Dakika
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Sokağa çıkma yasağına uymadı, canından oldu

6 saat önce

Ankara'da, 'Korona virüs' tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı uygulamasını çiğneyerek dışarı çıkan 75 yaşındaki bir kişi, trafik kazasında hayatını kaybetti.

Sokağa çıkma yasağına uymadı, canından oldu, System.String[]

Ankara'da, 'Korona virüs' tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı uygulamasını çiğneyerek dışarı çıkan 75 yaşındaki bir kişi, trafik kazasında hayatını kaybetti.

Kaza, Altındağ ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 'Korona virüs' tedbirleri çerçevesinde yaşından dolayı hakkında sokağa çıkma yasağı bulunan Hüseyin Atik (75), ilçenin en kalabalık caddelerinden birinde gezmeye çıktı. Yürüyüş yaparken karşıdan karşıya geçmek isteyen Atik, yaya geçidinden geçmek isterken 06 HC 3390 plakalı beton mikserinin altında kaldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kontrolleri sonucunda yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirlendi.

POLİS EKİPLERİ ATİK'İ EVİNE DÖNMESİ İÇİN UYARMIŞ

Öte yandan, geçirdiği trafik kazası sonrasında hayatını kaybeden 75 yaşındaki Hüseyin Atik'in, sabah saatlerinde olayın olduğu yerde Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından, '65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunanlara sokağa çıkma yasağı' olduğu hatırlatılarak, uyarıldığı öğrenildi.

(İHA)

Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 05:00 Kaynak: İHA

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