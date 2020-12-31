Sokağa çıkma yasağına uymayan 3 şahsa 9 bin 450 TL idari para cezası uygulandı - Son Dakika

Eskişehir'de dün gece sokağa çıkma yasağını ihlal eden ve polisin takibi sonucu yakalanan 3 kişiye toplamda 9 bin 450 TL idari para cezası uygulandı.

Türkiye genelinde koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağının denetimleri Eskişehir'de de sürdürülüyor. Dün gece Sivrihisar Caddesi üzerindeki bir parkta kalabalık grup arasında kavga edildiği ihbarını alan emniyet güçlerinin olay yerine hareket etti. Güvenlik güçlerinin geldiğini gören grup üyeleri kavgayı bırakıp ara sokaklara dağıldı. Bekçi ve polislerin takibi üzerine 3 kişinin Yeni mahalle 8. Dere sokakta bir apartmana girdiği tespit edildi. Apartmanda inceleme yapan polis ekipleri saklandıkları yerde 3 kişiyi tespit etti. Yakalanan M.E.K., S.D. ve U.T.'ye sokağa çıkma yasağına uymamaktan 9 bin 450 TL idari para cezası uygulandı. - ESKİŞEHİR