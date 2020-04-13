Sokağa çıkma yasağına uymayan 47 kişiye 40 bin 239 lira ceza - Son Dakika

Samsun'un Bafra ilçesinde sokağa çıkma yasağına uymayan 47 şahsa toplam 40 bin 239 lira para cezası uygulandı.



İçişleri Bakanlığı tarafından 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içinde uygulanan 2 gün sokağa çıkma yasağına Samsun'un Bafra ilçesinde aykırı hareket eden 47 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesine göre 38 bin 661 lira, 1 şahsa da tekerrürden bin 578 lira idari yaptırım uygulandı. Ayrıca 7 şahıs hakkında karantina hükümlerine uymamaktan TCK'nın 19. maddesine göre adli işlem başlatıldı. - SAMSUN