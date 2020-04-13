Son Dakika › 3. Sayfa › Sokağa çıkma yasağına uymayan 47 kişiye 40 bin 239 lira ceza - Son Dakika
Sokağa çıkma yasağına uymayan 47 kişiye 40 bin 239 lira ceza
6 saat önce
Samsun'un Bafra ilçesinde sokağa çıkma yasağına uymayan 47 şahsa toplam 40 bin 239 lira para cezası uygulandı.
Samsun'un Bafra ilçesinde sokağa çıkma yasağına uymayan 47 şahsa toplam 40 bin 239 lira para cezası uygulandı.
İçişleri Bakanlığı tarafından 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içinde uygulanan 2 gün sokağa çıkma yasağına Samsun'un Bafra ilçesinde aykırı hareket eden 47 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesine göre 38 bin 661 lira, 1 şahsa da tekerrürden bin 578 lira idari yaptırım uygulandı. Ayrıca 7 şahıs hakkında karantina hükümlerine uymamaktan TCK'nın 19. maddesine göre adli işlem başlatıldı. - SAMSUN
Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 06:17 Kaynak: İHA
Son Dakika İki günlük sokağa çıkma yasağının ardından gelen görüntüler pes dedirtti Son Dakika: İstifası kabul edilmeyen Soylu'dan ilk açıklama: Milletimizin hizmetinde yola devam inşallah Sokağa çıkma yasağının ardından vatandaşlar pazarlara yöneldi Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Alpay Azap: Cuma günü marketlerde yaşanan kalabalığın etkilerini bir hafta sonra görürüz