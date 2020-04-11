Sokağa çıkma yasağına uymayan alkollü sürücü pes dedirtti - Son Dakika

Korona virüs önlemleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağının ilk gününde Fatih'te polis ekiplerine yakalanan alkollü sürücü, "Ben sokağa çıkmadım. Arabamın içinde oturdum" diyerek kendini savundu.

Korona virüs önlemleri kapsamında İçişleri Bakanlığının genelgesiyle 30 Büyükşehir ve Zonguldak'ta hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağının ilk gününde Samatya mevkisinde polis ekipleri uygulama noktası oluşturdu. Alkollü olduğu tespit edilen sürücü Süleyman D.'nin aracı çekilerek ehliyetine el koyuldu. Sabah saatlerinde 3 bin TL ceza yiyen alkollü sürücü alkolmetreye üflemek istemedi. Sokağa çıkma yasağının sorulması üzerine konuşan Süleyman D., "Ben sokağa çıkmadım. Arabamın içinde oturdum. Oradaki memur arkadaşlar bana 3 bin TL ceza yazdı" dedi.

"ÜFLÜYORUM, ÜFLÜYORUM ÇIKMIYOR"

Alkolmetreyle ölçüm yapılamadığını ifade eden Süleyman D., "Alkollüyüm ama oranını ölçemedik. Ölçme şansımız olmadı. Üflüyorum, üflüyorum çıkmıyor. Onlar burada ama biz görüşeceğiz. Davacı olacağım" şeklinde konuştu.

Alkollü sürücü uygulanan cezai işleminin ardından yoluna yaya olarak devam etti.

(İHA)