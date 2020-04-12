Sokağa çıkma yasağına uymayan gençler polisten kaçtı - Son Dakika

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Sokağa çıkma yasağına uymayan gençler polisten kaçtı
6 saat önce
Van'ın İpekyolu ilçesinde, sokağa çıkma yasaklarının birinci gününde telefon kamerasına ilginç görüntü takıldı.
Van'ın İpekyolu ilçesinde, sokağa çıkma yasaklarının birinci gününde telefon kamerasına ilginç görüntü takıldı. Akşam saatlerinde Karşıyaka Mahallesi'nde izinsiz sokakta gezen 3 çocuk, polis aracından gelen siren sesini duyunca hızla kaçıp ara sokağa girdiler.
Haber Yayın Tarihi: 12.04.2020 06:31 Kaynak: AA
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