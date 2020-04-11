Sokağa çıkma yasağına uymayanlara ceza yağdı - Son Dakika

Manisa Valiliği, sokağa çıkma yasağı kapsamında yasağı ihlal eden 148 şahıs ile 2 iş yerine toplam 472 bin 500 TL ceza kesildiğini açıkladı.



Korona virüs salgınının yayılmasını önlemek amacıyla 2 günlük sokağa çıkma yasağının ilk gününde Manisa İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 17 ilçede yapılan denetimler sonucunda; Ahmetli, Akhisar, Alaşehir, Gördes, Kırkağaç, Kula, Köprübaşı, Saruhanlı, Salihli, Sarıgöl, Soma, Şehzadeler, Turgutlu ve Yunusemre İlçelerinde Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararlarına muhalefet ettiği tespit edilen 148 şahsın her birine ve 2 işyerine 3 bin 150'şer TL olmak üzere toplamda 472 bin 500 TL cezai işlem uygulandığı açıklandı. - MANİSA