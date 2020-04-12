Sokağa çıkma yasağına uymayıp polise zorluk çıkardı - Son Dakika

Sokağa çıkma yasağına uymayıp polise zorluk çıkardı

HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde sokağa çıkma yasağına rağmen sokakta bulunan, sabıka kaydı olduğu öğrenilen O.G isimli şahıs polisin "evlerinize dönün" uyarısına uymayıp polise 'Yasağı tanımıyorum' dediği öğrenilen şahıs polisi dirseği ile itme hareketinde bulundu.

Olay Mağaracık Mahallesi üzerinde meydana geldi. Devriye gezen Samandağ ilçe emniyetine bağlı polis ekipleri sokak üzerinde seyir halinde bulunan kişiye "evine geçmesi" uyarısında bulundu.

ARBEDE YAŞANDI

Uyarıları dikkate almayan şahıs polis ile tartıştı. Tartışmada şahıs polise dirseği ile itmesi üzerine şahıs orantılı güç kullanarak gözaltına alındı. Olay yerine çok sayıda takviye polis ekibi sevk edildi.

Olay çıkaran Şahıs gözaltına alınarak Samandağ İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.