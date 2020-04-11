Sokağa çıkma yasağına uymayıp sahte plakalı araçla dolaşan kişiye ceza kesildi - Son Dakika

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde sokağa çıkma yasağına uymayan ve polisten kaçtığı belirtilen sürücüye 7 bin 542 lira para cezası uygulandı.

Alınan bilgiye göre, trafik polis ekipleri Çamlaraltı Mahallesi'nde seyreden 20 ES 245 plakalı lüks otomobilin sürücüsü polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçtı.

Polis ekiplerince bir süre takip edilen araç, Mustafa Alper Caddesi'nde durduruldu.

Sürücü Serkan G'ye sokağa çıkma yasağını ihlal ve sahte plakayla araç kullanmaktan 7 bin 542 lira idari para cezası verildi.

Serkan G. gazetecilere yaptığı açıklamada, otomobilin kendisine ait olmadığını belirterek, "Ben cam balkon firmasında çalışıyorum. O yüzden sokağa çıktım. Aracın plakasının sahte olduğunu bilmiyordum. Cezayı yedik, yapacak bir şey yok." dedi.

İki ay süresince trafikten men edilen araç çekici yardımıyla otoparka çekildi.