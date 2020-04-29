Sokağa çıkma yasağında 112 çağrıları 2 katına çıkıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sokağa çıkma yasağında 112 çağrıları 2 katına çıkıyor - Son Dakika

Sokağa çıkma yasağında 112 çağrıları 2 katına çıkıyor

6 saat önce

VAN'da, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında sokağa çıkma yasağı uygulandığı günlerde, 112 Acil Servis çağrıları normalin iki katına çıkıyor.

Sokağa çıkma yasağında 112 çağrıları 2 katına çıkıyor, System.String[]

VAN'da, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında sokağa çıkma yasağı uygulandığı günlerde, 112 Acil Servis çağrıları normalin iki katına çıkıyor. Vatandaşlar, yasak günlerinde ilaç talebinden, izinlerle ilgili taleplere kadar 112 Acil'i arıyor. İl Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Mecnur Böyük, halkı bu konuda uyararak böyle konular için telefonları meşgul etmemelerini istedi.

İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanlığı bünyesinde görev yapan 112 Acil Sağlık ekipleri, koronavirüs salgınına karşı tüm sağlık personeli gibi özverili şekilde çalışmayı sürdürüyor. Mücadeleyi ön saflarda yürüten ve 7 gün 24 saat çabalayan sağlık çalışanları, büyük fedakarlık gösteriyor. Acil çağrıların geldiği ve hayati öneme sahip olan Van 112 Acil Komuta Kontrol Merkezi'nde, salgın nedeniyle gelen her çağrı titizlikle değerlendirilip, sahadaki ekiplere bildiriliyor. Arayan kişiye yöneltilen sorular ile değerlendirme yapan ekipler, hasta eğer koronavirüs şüphesi taşıyorsa tedbirlerde bu kapsamda alıyor. Ekipler koruyucu ekipmanları ile hastanın bulunduğu bölgeye ambulansla giderken, bölgede de ayrı bir değerlendirme yapıp hastanın temaslı sayısını da belirliyor. Görevini tamamlanmasının ardından komuta merkezine dönülünce ambulans, özel kıyafetli ekipler tarafından dezenfekte ediliyor.

SOKAĞA ÇIKMA YASAKLARINDA ÇAĞRI SAYISI 2 KATINA ÇIKIYOR

Van 112 Acil Çağrı Merkezi, günün her saatinde yoğun olarak çalışıyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonları ilan edilen sokağa çıkma yasağı ile birlikte çağrı sayılarında ise artış yaşandı. Normal zamanlarda günlük 3 bin olan çağrı sayısı, yasak günlerinde 2 katına çıkarak yaklaşık 6 bine ulaşıyor. Vatandaşlar özellikle, eczanelerden ilaç talepleri, yardımlarla ilgili talepler ve farklı konulardaki izin talepleri için 112 Acil Komuta Merkezi'ni arayınca merkezde büyük bir yoğunluğun oluşmasına neden oluyor. Yaşanan bu yoğunluk da acil ulaşılması gereken hastalara ulaşılmasını engelliyor.

'İZİN BELGELERİ İLE İLGİLİ YETKİMİZ YOK'

İl Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Mecnur Böyük, vatandaşların bu konuda daha dikkatli olmaları gerektiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Daha önce de asılsız çağrılarla başımız dertteydi. Şimdi de özellikle sokağa çıkma yasağının olduğu günlerde seyahat izni için veya vatandaşın herhangi bir ihtiyacını gidermek için arıyorlar. Çağrı sayılarımız sokağa çıkma yasağının olmadığı günlerde 3 bin civarında. Vaka sayımızda buna bağlı olarak 300-400 civarında seyretmekteyken, sokağa çıkma yasağının olduğu günlerde çağrı sayılarımız 2 katına çıkıyor. Şunu söyleyelim böyle bir izin yetkimiz yok. Vatandaşların bu konuda daha duyarlı olmasını talep ediyoruz. Sadece acil sağlık hizmetleri konusunda yardımcı olabiliriz. Örneğin seyahat izin belgesi bizim tarafımızdan verilmiyor. Vefa destek gruplarından talepleri oluyor bazen bunları ilgili numaralara yönlendiriyoruz. Asılsız veya gereksiz çağrıların 112 meşguliyeti yüzünden bekleyen çağrılarımız oluşmakta. Bu bekleyen çağrılarda acil yardım ihtiyacı olan vatandaşların sağlık hizmeti almasına engel oluşturmakta. Vatandaşlarımızdan ricamız, kişilerin hayatını önemsemeleri ve gereksiz yere 112'yi aramamaları"


Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.04.2020 08:17 Kaynak: DHA


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