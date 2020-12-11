Sokağa çıkma yasağında 600 bin liralık hırsızlık yaptılar - Son Dakika

Sokağa çıkma yasağında 600 bin liralık hırsızlık yaptılar

11.12.2020 10:15

Sokağa çıkma yasağında 600 bin liralık hırsızlık yaptılar Mersin'de geçtiğimiz hafta sonu sokağa çıkma yasağında bir iş yerinin darabasını kırarak, piyasa değeri yaklaşık 600 bin lira olan otomobil yedek parçalarını çalan hırsızlardan biri yakalandı Güvenlik kameralarına yakalanan...

Sokağa çıkma yasağında 600 bin liralık hırsızlık yaptılar

Mersin'de geçtiğimiz hafta sonu sokağa çıkma yasağında bir iş yerinin darabasını kırarak, piyasa değeri yaklaşık 600 bin lira olan otomobil yedek parçalarını çalan hırsızlardan biri yakalandı

Güvenlik kameralarına yakalanan şahıslardan diğerini arama çalışmaları devam ederken, malzemeler ise sahibine geri teslim edildi

MERSİN - Mersin'de geçtiğimiz hafta sonu sokağa çıkma yasağında bir iş yerinin darabasını kırarak, piyasa değeri yaklaşık 600 bin lira olan otomobil yedek parçalarını çalan hırsızlardan biri yakalandı. Güvenlik kameralarına yakalanan şahıslardan diğerini arama çalışmaları devam ederken, malzemeler ise sahibine geri teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Siteler Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinin sahibi polis merkezine giderek, dükkanına hafta sonu sokağa çıkma yasağında hırsız girdiğini beyan etti. Müşteki, dükkanından 50 şarj motoru, 50 marş motoru, 30 otomatik şanzıman, 35 araç turbosu, 30 manuel şanzıman, 30 çuval bakır kablo, 100 lastikli alüminyum jant, 50 silindir kapağı çalındığını, mallarının piyasa değerinin yaklaşık 600 bin lira olduğunu belirterek, şahıs ve şahıslardan şikayetçi oldu.

Bunun üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki tüm güvenlik kameralarını inceledi. Yapılan çalışmalar sonucunda şahısların olayda kullandıkları pikabın plakasını ve şüphelilerin kimliklerini belirleyen ekipler, şahısları yakalamak için operasyon yaptı. Yapılan operasyonlar sonucunda şüphelilerden E.U. gözaltına alınırken, diğer şahıs adresinde bulunamadı.

Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen E.U. tutuklanırken, aranan diğer şahsı ise arama çalışmaları sürüyor.

Öte yandan hırsızlık şüphelileri bölgede bulunan bir güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Önce iş yerinin bulunduğu sokakta bir araya gelen 2 kişi, bir süre sokakta gezdikten sonra ayrılıyor. Bir şahıs dükkanın bulunduğu yere giderken, diğer şahıs ise sokak başında gözcülük yapıyor. Daha sonra ise şahıslar, çaldıkları malzemeleri yükledikleri bir pikapla bölgeden uzaklaşıyor.

Sokağa çıkma yasağında 600 bin liralık hırsızlık yaptılar
Sokağa çıkma yasağında 600 bin liralık hırsızlık yaptılar
Sokağa çıkma yasağında 600 bin liralık hırsızlık yaptılar
Sokağa çıkma yasağında 600 bin liralık hırsızlık yaptılar
Sokağa çıkma yasağında 600 bin liralık hırsızlık yaptılar
Sokağa çıkma yasağında 600 bin liralık hırsızlık yaptılar

Hırsızlık, Otomobil, Mersin, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sokağa çıkma yasağında 600 bin liralık hırsızlık yaptılar - Son Dakika


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