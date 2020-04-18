Son Dakika › Güncel › Sokağa çıkma yasağında aracıyla tehlikeli hareketler yaptı, 'şeytana uydum' dedi - Son Dakika
Sokağa çıkma yasağında aracıyla tehlikeli hareketler yaptı, 'şeytana uydum' dedi
6 saat önce
KONYA'da, sokağa çıkma yasağına rağmen otomobiliyle yolda tehlikeli hareketler yapan ve o görüntüleri sosyal medya üzerinden paylaşan sürücü D.G. kısa sürede polis ekiplerince yakalandı.
KONYA'da, sokağa çıkma yasağına rağmen otomobiliyle yolda tehlikeli hareketler yapan ve o görüntüleri sosyal medya üzerinden paylaşan sürücü D.G. kısa sürede polis ekiplerince yakalandı. D.G.?ye tehlikeli araç kullanmak ve sokağa çıkma yasağına uymamaktan toplam 1516 TL para cezası uygulandı.İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada paylaşılan bir videoda, sokağa çıkma yasağına rağmen dışarı çıkan ve tehlikeli araç kullanan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. 'Polise yakalanmadan' başlığıyla paylaşılan görüntüde aracının içerisinde oturan sürücü, "Günlerdir çalışmıyor. Ekmek alma bahanesiyle kendimi tedavi edeceğim. Sizi de." demesinin ardından aracını çalıştırdığı ve boş yolları katederek 'Sokaklar bomboş, kimse yok, keşke bugün sokağa çıkma yasağı olsa' dediği ve aracının lastiklerini kaydırdığı görülüyor. Kısa sürede yakalanan sürücü D.G.?ye tehlikeli araç kullanmak ve sokağa çıkma yasağına uymamaktan toplam 1516 TL para cezası uyguladı. Pişman olduğunu belirten araç sürücüsü D.G., "Pişmanım abi pişmanım. Ekmek almaya çıkmıştım. Şeytana uydum. Arabanın arkası oynadı. Pişmanım" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 18.04.2020 05:31 Kaynak: DHA
Son Dakika Herkes evlere kapandı, Cezayirli vatandaş boş parkta uyumayı tercih etti Vasiyetini açıklayan Serdar Ortaç, 30 milyon değerindeki evini çalışanlarına bırakacak Türk bayraklı arabayla sokağa çıkıp polisi peşinden sürükleyen gençlere ceza yağdı Şamil Tayyar, Twitter'da Erdoğan'la fotoğraf paylaşan AK Partililere gönderme yaptı: HTS kayıtlarını da paylaşsanıza Korona virüsü yenen ünlü sunucu Burak Akkul son durumunu paylaştı Yasağı delen vatandaş, sistemde koronavirüslü olduğu ortaya çıkınca polis korteji ile hastaneye götürüldü Zonguldak, koronadan ölüm oranında İstanbul'u geçti Bakan Albayrak: Esnaf ve sanayicimize toplamda 70 milyar liralık finansman sağladık "Ekmek almaya çıktım." dese de cezadan kurtulamadı Sokağa çıkma yasağında aracıyla tehlikeli hareketler yapan sürücü "Şeytana uydum" dedi Son Dakika: ABD'de 18 Nisan verilerine göre koronavirüsten son 24 saatte 3 bin 800 kişi yaşamını yitirdi Van Valisi, korona hastalarını gizleyen muhtarla ilgili konuştu: Bizi sıkıntıya sokacak Koronavirüsü hafif geçirdiğimiz nasıl anlaşılır? Uzman isim belirtileri tek tek sıraladı Son Dakika: 30 büyükşehir ve Zonguldak'a giriş çıkış yasağı 15 gün süreyle uzatıldı Adana İl Sağlık Müdürlüğü, CHP'li Büyükşehir Belediyesi'nin sahra hastanesini inceledi