Sokağa çıkma yasağında böyle eğlendiler - Son Dakika

ZONGULDAK Belediyesi, kentteki müzisyenlerle birlikte koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında sokağa çıkamayan hakla moral için mahallelerde konser vermeye başladı.

Zonguldak Belediyesi'nin desteğiyle bir araya gelen müzisyenler, koronavirüs tedbirleri kapsamında iki günlük sokağa çıkma yasağında evlerinde bulunan vatandaşlara konser vermeye başladı. İlk olarak Karaelmas Mahallesi'nde verilen konsere, halk büyük ilgi gösterdi. Sazlarıyla sokağa gelen müzisyenler, konsere başladı. Sesi duyarak balkonlara çıkan vatandaşlar, çalan müziğe eşlik etti. Keyifli anların yaşandığı konserde, bazı vatandaşlar müzisyenlerin yanına gelerek oynadı.

Müzisyen Tolga Eray, kentte yaklaşık 25 yıldır müzisyenlikle uğraştığını ve zor süreçte insanlara moral vermek istediklerini söyledi. Zonguldak Belediye Başkan Alan'ın teklifiyle birçok müzisyenin bir araya geldiğini ifade eden Eray, "Evlerinde kalan vatandaşlarımıza moral olmasını, bizimle eğlenmelerini istedik. Yarım saat süren konserlerle mahallelerimize gitmeye çalışıyoruz. Herkes çok memnun. Bizimle ilgilenenlere teşekkür ediyorum, yarın da devam edeceğiz. Halkımız bizi beklesin, umarım eğlendiririz." dedi.