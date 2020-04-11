Sokağa çıkma yasağında cadde ve sokaklar deterjanlı su ile yıkandı - Son Dakika

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Sokağa çıkma yasağında cadde ve sokaklar deterjanlı su ile yıkandı
21 dakika önce
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, sokağa çıkma yasağı nedeniyle boşalan cadde ve sokakları deterjanlı suyla yıkadı.
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, sokağa çıkma yasağı nedeniyle boşalan cadde ve sokakları deterjanlı suyla yıkadı.
Ekipler, Omurtak Caddesi'nden başlayarak kaldırımlar ve ana arterler de dahil cadde ve sokakları yıkayarak dezenfekte etti.
Özel deterjan ve dezenfektanla gerçekleştirilen yıkama işlemlerinde tazyikli su kullanıldı.
Meydanlar ve sokaklar boş kaldı
Çorlu'da önceden halkın yoğun olarak bulunduğu Atatürk ve Cumhuriyet meydanları ile Omurtak Caddesi'nde, sokağa çıkma sürecinde sadece polis ve görevliler hazır bulundu.
Kolluk güçleri uyarılara rağmen sokağa çıkan vatandaşlara cezai işlem uyguladı.
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 07:08 Kaynak: AA
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