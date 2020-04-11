Sokağa çıkma yasağında cenaze namazında cep telefonuyla canlı yayın yapıldı - Son Dakika

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Sokağa çıkma yasağında cenaze namazında cep telefonuyla canlı yayın yapıldı
7 saat önce
Sokağa çıkma yasağında cenaze namazında cep telefonuyla canlı yayın yapıldıSAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Yaşar Yaylı (71) toprağa verilirken, yakınları sokağa çıkma yasağı nedeniyle cenazeye katılamayanlar için cep telefonuyla canlı yayın yaptı.
Sokağa çıkma yasağında cenaze namazında cep telefonuyla canlı yayın yapıldı
SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Yaşar Yaylı (71) toprağa verilirken, yakınları sokağa çıkma yasağı nedeniyle cenazeye katılamayanlar için cep telefonuyla canlı yayın yaptı.
Akyazı Kuzuluk Mahallesi'nde yaşayan Yaşar Yaylı kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan Yaşar Yaylı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Bugün, Kuzuluk Topçusırtı Mahalle Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazına sokağa çıkma yasağı nedeniyle izin alan az sayıdaki yakınları katılabildi. Cenaze namazına katılan yakınlarından biri, sokağa çıkma yasağı nedeniyle gelemeyenler için cep telefonuyla sosyal medya üzerinden canlı yayın yaptı. Yaşar Yaylı'nın cenazesi dualar edilerek toprağa verildi.
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 04:21 Kaynak: DHA
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