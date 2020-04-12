Sokağa çıkma yasağında damda müzik ziyafeti - Son Dakika

Sokağa çıkma yasağında damda müzik ziyafeti

Mersin'de Ferdi Tayfur hayranı bir kişi, sokağa çıkma yasağında canı sıkılan komşularına, evinin damında şarkı söyleyerek moral verdi

MERSİN - Mersin'de telefon tamircisi bir kişi, sokağa çıkma yasağında canı sıkılan komşularına, evinin damında Ferdi Tayfur şarkıları söyleyerek moral verdi.

Merkez Toroslar ilçesi Turunçlu Mahallesi'nde oturan 45 yaşındaki Engin Sarı, yasağın başladığı ilk gün, havanın güzel olmasını da fırsat bilerek, iki katlı evinin damına çıkıp şarkı söylemeye başladı. Ferdi Tayfur hayranı olan Sarı, dama yerleştirdiği ses düzeni sayesinde neredeyse sokağın tamamına müzik ziyafeti sunarken, güneşli havada evlerinin damına çıkan komşuları da keyifli anlar yaşadı.

Söylediği Ferdi Tayfur şarkılarının yanı sıra gelen istek parçaları da seslendiren Sarı, sokağa çıkma yasağını eğlenceye dönüştürürken, komşularına da moral verdi. Söylenen şarkıları evlerinin damında dinleyen vatandaşlar da Engin Sarı'ya alkışlarla karşılık verirken, o anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.