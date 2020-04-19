SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA DENETİMLER GECE DE DEVAM EDİYOR - Son Dakika

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ/ İSTANBUL DHA

İstanbul'da hafta sonu sokağa çıkma yasağı nedeniyle 39 ilçede polis ekipleri denetimlerine devam ediyor.

Denetimlerden biri 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa istikametiydi. Polis ekipleri araçları durdurarak evrak ve kimlik kontrolü yaptı. Durdurulan bir sürücünün yapılan evrak incelemelerinde ehliyeti bulunmadığı ve yanındaki kişinin de sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edilerek ceza işlem uygulandı. Polis ekipleri kent genelinde denetimleri devam ediyor.