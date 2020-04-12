Sokağa çıkma yasağında denize sıfır evleri olan vatandaşlar mavi suların tadını doyasıya çıkardı - Son Dakika

Sokağa çıkma yasağında denize sıfır evleri olan vatandaşlar mavi suların tadını doyasıya çıkardı

MUĞLA - Bodrum'da, sokağa çıkma yasağına büyük ölçüde uyulurken denize sıfır evleri olan vatandaşlar mavi suların tadını doyasıya çıkardı.

30 Büyükşehir ve Zonguldak'ta uygulanan sokağa çıkma yasağının ikinci gününde de Bodrum'da bazı vatandaşlar denize girdiği görüldü. Güvenlik güçleri ilçe genelinde sürekli devriye gezerek vatandaşların yasağa uyup uymadığını denetledi. Yarımada genelinde vatandaşların çoğunlukla yasağa uydukları gözlenirken az sayıda vatandaşın uyarılara aldırmadığı görüldü. Özellikle kimi vatandaşların gözlerden uzak koylarda denize girdikleri gözlendi. Hava sıcaklığının 30 dereceye kadar çıktığı Bodrum'un İçmeler mevkisindeki sahilde bir vatandaşın denize girerek serinlediği gözlendi. Aynı bölgede deniz kenarındaki villalarda yaşayan vatandaşlarında sahilde güneşlendi, denize girmesi dikkatlerden açmadı. Uzun süre şezlonglarda uzanan vatandaşlar daha sonra denizin tadını doyasıya çıkardı.