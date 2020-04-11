Sokağa çıkma yasağında fuhuş operasyonu - Son Dakika

SOKAĞA çıkma yasağı getirilen Denizli'de masaj salonu adı altında fuhuş yapılan dairede 8 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, saat 03.00 sıralarında, Değirmenönü Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın ikinci katındaki dairede fuhuş yapıldığı ihbarını aldı.Masaj salonu adı altında faaliyet gösteren dairede K.İ. ile masözlük yaptığını söyleyen yabancı uyruklu A.A.'nın para karşılığında fuhuş yaptığı tespit edildi. Polis ekipleri, içerideki 8 kişiyi gözaltına aldı. Dairenin sahibi E.K. ile 7 kişiye, koronavirüs tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle toplam 22 bin 50 TL para cezası kesildi. A.A. sınır dışı edilmesi için Yabancılar Şubesi'ne teslim edildi.