Sokağa çıkma yasağında hizmet veren fırınlar denetlendi - Son Dakika

Kırşehir'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamındaki 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında hizmet veren fırınlar denetlendi.

Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odasından (TSO) yapılan yazılı açıklamaya göre, Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB), Ticaret İl Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü yetkililerince, fırınlarda denetim gerçekleştirildi.

Fırınlarda hijyen ve gramaj kontrolleri yapıldı, dağıtımların poşetlerle yapılması uyarısında bulunuldu.

Denetimlerin ardından konuşan Kırşehir TSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yılmaz, "Kırşehir halkına sağlıklı bir şekilde ekmeklerin ulaştırılması için denetimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Sokağa çıkma yasağı süresince denetimlerimiz sürecektir." ifadelerini kullandı.

KESOB Başkanı Bahamettin Öztürk ise "Fırıncı esnafımıza, bu süreçte gereken hassasiyeti gösterdikleri, üretim ve dağıtım yaptıkları için teşekkür ediyoruz." açıklamasını yaptı.