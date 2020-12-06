Sokağa çıkma yasağında kan bağışçıları muaf - Son Dakika

Sokağa çıkma yasağında kan bağışçıları muaf

06.12.2020 00:58
Sokağa çıkma yasağında kan bağışçıları muaf, System.String[]

Korona virüs pandemisi sebebiyle hafta sonu alınan sokağa çıkma kısıtlamasından kan bağışçıları muaf tutuldu.

Korona virüs pandemisi sebebiyle hafta sonu alınan sokağa çıkma kısıtlamasından kan bağışçıları muaf tutuldu. Kızılay'ın sitesinden randevu oluşturan vatandaşlar kan bağışı için Kızılay Kan Bağış tırına akın etti.

Korona virüsle mücadele kapsamında aylardır ihtiyaç sahiplerine yapılan yardımların yanı sıra kan ve immün plazma bağışı alarak hastaların şifa bulmasını sağlayan Türk Kızılay'ın ulusal kan stokları, pandeminin yeniden yükselişe geçmesi ve kış soğuklarının hissedilmeye başlaması ile düşüş eğilimine girdi. Gerek hastanelerde acil kan bekleyen hastalar gerekse pandemi nedeniyle yoğun bakımlarda immün plazma bağışı bekleyen hastaların sıkıntı yaşamaması için kan ve plazma bağışçıları, hafta sonları için alınan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuldu.

Kan stokları tütendi

Kan stoklarının tükenmeye başladığını belirten Edirne Kan Bağış Merkezinde görevli Dr. Erhan Aksoy, kana sürekli ihtiyaç duyulduğunu ve bu konu da Kırklareli halkının duyarlı olduğunu ifade etti. Aksoy, "Kırklareli halkına teşekkür ediyorum. Bu zor günlerde bile kan bağışında bulunmaya geliyorlar. Bundan sonra da kendilerini kan bağışlamaya davet ediyorum" dedi.

"Her insanın kendisi ve diğer insanların sağlığı için kan bağışında bulunması gerekiyor"

Kendinin yanı sıra kan konusunda diğer insanların sağlığı için bağış yapılması gerektiğini vurgulayan bağışçılardan Fatih Kiraz da, "İnsanlar yaşamadan bazı şeylerin farkına varamıyor. Yıllar önce kan aradım ve çok zordu. Her insanın kendisi ve diğer insanların sağlığı için kan bağışında bulunması gerekiyor" diye konuştu. - KIRKLARELİ

Koronavirüs, Kan Bağışı, Kırklareli, Kızılay, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Sokağa çıkma yasağında kan bağışçıları muaf - Son Dakika


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