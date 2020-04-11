Sokağa çıkma yasağında maske üretimine devam edildi - Son Dakika

KONYA'da koronavirüs tedbirleri kapsamında maske üretimi sokağa çıkma yasağı dışında tutulduğu için Beyşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde maske üretimi devam etti. Beyşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Konuk, "Burada öğretmen, öğrenci ve dışarıdan destek aldığımız arkadaşlarımızla birlikte günlük 22 bin maske üretiyoruz" dedi.

İçişleri Bakanlığı tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında 31 ilde 48 saat sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Maske üretimi yapan yerler ise bu yasanın dışında tutuldu. Koronavirüs salgının başladığı ilk günlerden itibaren maske üretimi yapan Beyşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde maske üretimine devam edildi.Maske üretimin okulun giyim üretim teknoloji bölümünde yapıldığını ifaden Beyşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Konuk, "Öğretmen, öğrenci ve dışarıdan destek aldığımız arkadaşlarımızla birlikte burada maske üretmeye devam ediyoruz. Sabah 08.00'den gece 24.00'a kadar çalışmalar sürüyor. Sokağa çıkma yasağı kapsamı dışında tutulduğu için de üretimi kesmeden devam ettik. Günlük 22 bin maske üretiyoruz. Bu kapasitemizi en az iki katına çıkartmayı planlıyoruz. Ürettiğimiz maskeler Valilik ve İl Milli Eğitim kanalıyla başta sağlık çalışanlar olmaz üzere yurdun dört bir tarafına gönderiyoruz" dedi.

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